30-07-2020, 112Groningen.nl & Tekstbron Dagblad van het Noorden

Politie doorzoekt woning in Winschoten om ddos-aanvallen

Winschoten - De politie heeft donderdag in Winschoten en Spijkenisse woningen doorzocht vanwege een onderzoek naar ddos-aanvallen, dat meldt Dagblad van het Noorden.

Twee mannen van 19 jaar uit die plaatsen zouden betrokken zijn bij een internationale website die bij de politie bekend is door het uitvoeren van ddos-aanvallen.Het onderzoek begon na een aangifte van een gameserver die slachtoffer was geworden van een ddos-aanval via deze website. Sinds januari volgden nog tientallen meldingen van bedrijven en instanties, aldus de politie.