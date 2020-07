30-07-2020, Ingezonden - Harco welling

Brand in dak van boerderij in Westerwijtwerd

Westerwijtwerd - De brandweer werd donderdagavond om vijf over zes opgeroepen voor een brand bij een agrarisch bedrijf aan de Heemweg in Westerwijtwerd.

De brandweer schaalde op naar middelbrand en rukte onder andere uit met twee tankautospuiten, een hoogwerker, een schuimblusvoertuig en een groot watertransport.



Volgens de brandweer is er bij een boerderij een smeulbrand ontstaan in het dak van de schuur. Het is momenteel nog onbekend hoe groot de schade aan de boerderij zal zijn. Bij de brand raakte zomer bekend niemand gewond. De brandweer is nog enkel uren ter plekke geweest om na te blussen.