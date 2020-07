31-07-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Caravan schiet achter auto weg en komt tegen verkeersbord tot stilstand (Video)

Groningen - Een caravan is vrijdagmorgen achter een personenauto 'weggeschoten' en vervolgens tegen een 'UIT' bord tot stilstand gekomen.

Het eenzijdige verkeersongeval gebeurde op de N7 ter hoogte van de afrit Martiniplaza. Bij het ongeval raakte verder niemand gewond.



De automobilist kon na het ongeval zijn voertuig veilig op de vluchtstrook parkeren. De caravan, die tegen het bord tot stilstand kwam, raakte fors beschadigd. Ook het bord moest door de klap vervangen worden. Over de oorzaak van het opmerkelijke voorval is nog niks bekend.



In verband met de berging van de caravan had Rijkswaterstaat in samenwerking met de aannemer een deel van de N7 richting Hoogkerk afgesloten.

DvhN