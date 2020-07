31-07-2020, Marco Randazzo - 112Groningen.nl

Gaslekkage tijdens graafwerkzaamheden in Sauwerd

Sauwerd - Tijdens graafwerkzaamheden aan de Lindenlaan in Sauwerd is vrijdagochtend een gasleiding geraakt.

Doordat de gasleiding werd geraakt ontstond er een gaslekkage. De brandweer van Winsum en Bedum werden omstreeks tien over negen gealarmeerd voor het lek.



Ter plaatse heeft men de straat afgezet en metingen verricht. Tot afwachting van de netbeheerder bleef de brandweer paraat totdat de situatie weer veilig was. De netbeheerder heeft de gaslekkage gedicht en zal de leiding repareren.