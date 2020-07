31-07-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Hulpdiensten ingezet voor ongeval bij Grunostrand

Harkstede - De hulpdiensten werden vrijdagochtend om twintig voor twaalf opgeroepen voor een mogelijk ongeval op het water bij de Grunoplas aan de Hoofdweg in Harkstede.

Een ambulance kwam met spoed ter plaatse om eerste hulp te verlenen aan het gewonde slachtoffer. Het is voor zover nog onbekend wat er zich precies heeft afgespeeld bij het water.



De gewonde persoon is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen.