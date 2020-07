31-07-2020, Niels Holterman - DitisRoden.nl

Bedrijfsbusje schamt boom, rijdt tegen elektriciteitskast en komt in voortuin tot stilstand

Lieveren - Op de Noordveldweg in Lieveren is vanmiddag een bedrijfsbusje van de weg geraakt en in een voortuin belandt.

Ook heeft de bedrijfsbus een boom en een elektrakast geraakt. De bedrijfsbus is daarna bij bewoners in de straat door een heg gereden en in de tuin tot stilstaand gekomen. De bestuurder werd door ambulancepersoneel nagekeken en is licht gewond geraakt. De bedrijfsbus is weggesleept door een berger.