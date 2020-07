31-07-2020, Julian Spa - 112Gr.

Matras vat vlam door oplader

Ter Apel - Bij het AZC in Ter Apel heeft vrijdagavond korte tijd brand gewoed in een woon-unit.

De brand is vermoedelijk ontstaan door een oplader op een matras. De brandweer van Ter Apel en Stadskanaal werden opgeroepen om de brand te bestrijden. De brandweer van Ter Apel had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade is, is niet bekend.