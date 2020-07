31-07-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Persoon loopt brandwonden op bij bluspoging van brandende barbecue

Groningen - De Groninger brandweer werd vrijdagavond met spoed opgeroepen voor een brand aan de S.S. Rozensteinlaan in Groningen.

Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een barbecue in de brand waarbij één persoon gewond is geraakt.Volgens een woordvoerder van de Stadse brandweer is de persoon gewond geraakt tijdens het blussen van de brandende barbecue. Hierbij heeft de jongeman brandwonden opgelopen.Een ambulance spoedde zich ter plaatse naar het incident om de gewonde jongeman hulp te bieden. Brandweerlieden hebben in de tuin achter de woning een nacontrole gedaan bij de barbecue. De jongeman werd met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe ernstig hij eraan toe is is niet bekend, aldus een woordvoerder.Met het mooie weer vrijdag besluiten veel mensen om te gaan barbecueën. Meestal gaat dit goed, maar wat doe je als een brandende barbecue per ongeluk omvalt of wat als er ineens een grote vlam ontstaat. In deze sheet van de brandweer staan allemaal handige en praktische tips waar je rekening mee moet houden en wat je moet doen als het toch mis gaat.