Quad-rijder en automobilist in botsing op Noorderhaven in stad

Groningen - Een Quad-rijder is vrijdagavond bij een verkeersongeval op de Noorderhaven nabij het Nooderplatsoen licht gewond geraakt.

De hulpdiensten kregen om kwart over tien vanavond de melding van het ongeval waarbij mogelijk sprake zou zijn van letsel. Eenmaal ter plekke bleken een automobilist en een Quad-rijder een ongeval te hebben gehad.



Vermoedelijk bij het uitparkeren heeft de automobilist de Quad-rijder over het hoofd gezien aangezien het net na een bocht was. De Quad-rijder werd door de politie nagekeken op zijn verwondingen maar hoefde niet behandeld te worden door medisch personeel.





Politieagenten noteerden de gegevens van de betrokken partijen en bracht het ongeval in kaart. Zowel de auto als de Quad raakten door het ongeval beschadigd. De Quad raakte dusdanig beschadigd dat deze niet meer verder kon rijden.