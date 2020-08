31-07-2020, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl & Tekstbron: OOGTV

Automobiliste belandt met voertuig op zijkant in Eelde (Video)

Eelde - Bij een ernstig verkeersongeluk op de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde, nabij het vliegveld, is vrijdagavond een automobiliste bekneld komen te zitten in haar voertuig.

Het ongeluk gebeurde rond 21.10 uur. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk, hierbij is de auto door nog onbekende oorzaak op zijn zijkant belandt. De bestuurster is daarbij bekneld komen te zitten.



De hulpdiensten rukten massaal uit en ook het MMT, het Mobiel Medisch Team, kwam met spoed ter plaatse. Zij ondersteunden de verpleegkundigen van een ambulance tijdens de inzet. De politie had de weg afgesloten en de brandweer van Eelde kwam ook ter plaatse. De brandweerlieden probeerden met redgereedschappen de bestuurster uit haar benarde positie te bevrijden.



Rond 21.50 uur lukte het de hulpdiensten om de bestuurster te bevrijden. Het slachtoffer werd met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. De politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept.