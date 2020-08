01-08-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Urenlang geen treinverkeer tussen Stad en Assen: “Bovenleiding lag op trein”

Groningen - Het treinverkeer tussen Groningen en Assen is vrijdagavond vanaf 22.10 uur hervat. Urenlang konden er geen treinen rijden vanwege een defecte bovenleiding.

De problemen ontstonden rond 15.45 uur. "Een trein heeft een gedeelte van de bovenleiding op het Hoofdstation kapot getrokken", vertelt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. "Om de veiligheid te kunnen garanderen hebben we direct de spanning van de bovenleiding gehaald. Hierdoor strandde een trein met ongeveer honderd reizigers. Zij hebben een uur lang vastgezeten in de trein. Incidentbestrijders hebben toen het deel waar de trein stond weer onder stroom gezet zodat deze trein terug kon rijden richting Haren."



De trein die de bovenleiding stuk had getrokken stond op het Hoofdstation. "Monteurs van ons zijn ter plaatste gegaan om een onderzoek in te stellen. De werkzaamheden hebben vanwege de omvang en de complexiteit uiteindelijk ruim zes uren geduurd. Een deel van de bovenleiding was op de trein komen te liggen en dit hebben we zorgvuldig moeten verwijderen. Daarna is de trein weggesleept zodat deze verder geïnspecteerd kan worden. Tegelijkertijd hebben we ook een deel van de bovenleiding en het spoor gecontroleerd waar de trein is langs gereden om te zien of hier ook schade was ontstaan."



Rond 22.10 was de storing verholpen en kon het treinverkeer hervat worden. Tijdens de storing werden er bussen ingezet om gestrande reizigers naar de plaats van hun bestemming te brengen.