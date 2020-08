01-08-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Bestuurder (33) bromfiets ernstig gewond na ongeval in Niebert

Niebert - Vrijdagavond omstreeks 23:55 uur is een 33-jarige man ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de Molenweg in Niebert.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse bij het ongeval. Onder andere een traumahelikopter vanaf Eelde kwam ter plekke om medische assistentie te verlenen aan het aanwezige ambulancepersoneel.



De bestuurder van de bromfiets is werd door het ambulancepersoneel gestabiliseerd. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder een boom langs de kant van de weg en is vervolgens hard ten val gekomen.



Volgens een woordvoerder van de politie is de 33-jarige bestuurder van de bromfiets in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.



De verkeers ongevallen analyse (VOA) van de politie heeft ter plekke onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval. De Molenweg tussen Nuis en 'De Holm' was door het ongeval tijdelijk dicht.