01-08-2020, 112Groningen.nl

Meerdere branden in de omgeving van Oost-Groningen

Oost-Groningen - De afgelopen nacht hadden de brandweerkorpsen van Wagenborgen, Winschoten en Scheemda het druk met het bestrijden van meerdere buitenbranden.

Kopaf Nieuwolda

De eerste melding van de brandjes kwam om iets voor half vier bij de meldkamer binnen waarop meteen een tankautospuit ter plekke werd gestuurd. De melding was een bermbrand aan de Kopaf in Nieuwolda.



Hoofdweg Westerlee

De melding van de tweede brand was een stuk serieuzer. Bij een boerderij langs de Hoofdweg in Westerlee zou mogelijk een schuur in de brand staan. Bij aankomst van de brandweer bleek het te gaan om een aantal strobalen die in de brand stonden. Brandweerlieden wisten, door een snelle inzet, te voorkomen dat de brand zou overslaan naar de naastgelegen schuur. Bij deze brand kwam aardig wat rook vrij.





Scheemderzwaag Scheemda

Om twintig over vier moest de brandweer van Scheemda uitrukken voor een buitenbrand aan de Scheemderzwaag in Scheemda. Op een stuk land stond een strook van ongeveer 3 bij 50 meter in de brand. De brandweer heeft het vuur bestreden en had de vlammen snel onder controle.





Pastorieweg Nieuw Scheemda

Een uur na de melding op de Scheemderzwaag, om twintig over vijf, werden de brandweerlieden van post Scheemda opnieuw gealarmeerd voor een buitenbrand. Ditmaal op de Pastorieweg Nieuw Scheemda. Hier stond ook een stuk land in de brand.







Oorzaak van de branden

Over de oorzaken van de branden van de afgelopen nacht is momenteel nog niks bekend. De politie zal hier mogelijk onderzoek naar gaan doen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met brandstichting.



Heeft u in de afgelopen nacht iets verdachts gezien rond het Kopaf in Nieuwolda, de Hoofdweg in Westerlee, de Scheemderzwaag in Scheemda of op de Pastorieweg in Nieuw Scheemda? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.