01-08-2020, 112Groningen.nl

Gewonde bij ongeval op Korreweg in Groningen

Groningen - Zaterdagmiddag zijn er op de kruising Korreweg met de Oosterhamriklaan twee scooterrijders met elkaar in botsing gekomen.

De hulpdiensten werden om half drie gealarmeerd voor het ongeval waarbij mogelijk letsel zou zijn. Door nog onbekende oorzaak kwamen twee scooterrijders met elkaar in botsing. Hierbij raakte één persoon gewond.



De gewonde man werd door ambulancepersoneel gestabiliseerd en in de ambulance gecontroleerd op zijn verwondingen. Uiteindelijk is de man met onbekend letsel overgebracht naar het UMC Groningen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.