Meisje geschept door automobilist in Midwolda

Midwolda - Op de Hoofdweg - N985 nabij Midwolda is zaterdagmiddag omstreeks tien over drie een fietser aangereden door een automobilist.

Hulpdiensten spoedden zich met meerdere voertuigen naar de ongevalslocatie om eerste hulp te verlenen aan het slachtoffer. Omstanders hebben zich na het ongeval ontfermt over het meisje.



Het gewonde meisje werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd en nagekeken in de ambulance. De politie sprak met getuigen en bracht het ongeval in kaart. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. De fiets raakte door het ongeval fors beschadigd, de auto raakte licht beschadigd aan de voorzijde.