01-08-2020, 112Groningen.nl & Politie Westerkwartier

"Al was je gisteren nog zo snel, de waarheid achterhaalt je wel"

Marum - Op donderdag 30 juli 2020 verscheen er een filmpje op het sociale media netwerk 'dumpert' van een achtervolging tussen een politieauto en een bestuurder op een pitbike door de Groningse plaats Marum.

De bestuurder viel op door zijn hoge snelheid en gevaarlijke rijgedrag. Fietsers moesten uitwijken en de bestuurder slingerde over de weg. De politie moest de achtervolging op de bestuurder staken omdat de pitbike over een pad reed waar paaltjes stonden.





Vanuit Marum zijn er meerdere klachten geweest over het asociale rijgedrag van deze bestuurder en inmiddels heeft de politie dan ook de naam van de bestuurder ontvangen van enkele inwoners. De politie heeft hem met een telefoontje verblijd. "Maar jammer genoeg wilde hij ons niet te woord staan", schrijft de politie Westerkwartier op haar Facebook pagina.