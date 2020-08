01-08-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Geen treinverkeer tussen Bad-Nieuweschans en Weener door ongeval

Bad Nieuweschans - Treinreizigers tussen Groningen en het Duitse Weener moeten zaterdagmiddag en -avond rekening houden met vertraging. Door een aanrijding is er geen treinverkeer mogelijk.

“Door een ongeval in Duitsland is er geen treinverkeer mogelijk”, schrijft Arriva op haar Twitter-account. Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur op het baanvak tussen Bad Nieuweschans en Weener. Het is onbekend om wat voor ongeluk het gaat.



De Duitse spoorbeheerder DbNetze heeft het treinverkeer stilgelegd. Het is onbekend hoe lang de problemen gaan duren. De treinen tussen Groningen en Bad Nieuweschans rijden wel volgens het spoorboekje.



Update 18:20 uur: Het treinverkeer is inmiddels weer op gang gekomen. Het spoor is weer vrijgegeven en de dienstregeling zal worden hervat.