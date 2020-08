01-08-2020, Maikel Basstra - 112Groningen.nl

Woningbrand in Sappemeer snel onder controle gebracht

Sappemeer - De vrijwillige brandweerlieden van de post Hoogezand werden zaterdagavond rond vijf over acht 'opgepiept' voor een woningbrand aan de Scheepstimmerman in Sappemeer.

In een woning was door nog onbekende oorzaak brand ontstaan. De bewoner van de woning wist zijn huis veilig te verlaten. Een ambulance kwam ter plekke om de bewoner na te kijken omdat deze vermoedelijk rook had ingeademd.



Brandweerlieden wisten de brand in de woning snel onder controle te brengen met een straal hoge druk. Om de rook uit de woning te verdrijven werd de woning geventileerd. Het is onbekend wat er uiteindelijk in de brand heeft gestaan.