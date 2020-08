01-08-2020, Annet Vieregge & Henk Timmer - 112Groningen.nl

Automobilist belandt met auto in de sloot langs N33

Noordbroek - Op de N33 tussen Siddeburen en Noordbroek is zaterdagavond een automobilist met zijn voertuig in een sloot langs de kant van de weg belandt.

Omstreeks twintig over acht werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het ongeval waarop meteen veel eenheden onderweg werden gestuurd door de meldkamer.



Door nog onbekende oorzaak kwam de automobilist in de berm terecht en is vervolgens in een sloot naast de weg tot stilstand gekomen. De inzittenden wisten op eigen kracht uit het voertuig te komen.



Nadat de inzittenden uit het voertuig waren geklommen hebben voorbijgangers eerste hulp verleend aan de inzittenden totdat de hulpdiensten het overnamen.



Twee ambulances kwamen ter plekke om de slachtoffers te controleren op hun verwondingen. Zeker één persoon werd met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis vervoerd. Of er een tweede gewonde is, is voor zover niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft de fors beschadigde auto uit de sloot getakeld en afgesleept.