01-08-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

“Het is hier een racebaan, waarbij het gisteravond mis ging”

Groningen - Ze houden zo nu en dan hun hart vast: ondernemers en buurtbewoners aan de Noorderhaven. De straat is soms een ware racebaan waarbij dit vrijdagavond uitmondde in een ongeluk.

"Wij zeggen wel eens dat het lijkt alsof het hier een boulevard is", zegt Jard van Dalen. Van Dalen is eigenaar van brouw/bistro Dokjard. "Voor ons gebouw hebben we een terras en als daar mensen zitten te genieten van een hapje of een drankje dan zien we het regelmatig mis gaan. Bepaalde types vinden dan dat ze extra het gaspedaal moeten intrappen of andere kunsten moeten uithalen. Het is debiel en gevaarlijk."



Waarbij het dus vrijdagavond mis ging?

"Ja. Een quadrijder kwam hier rond 22.00 uur voorbij rijden waarbij deze persoon door zijn gedrag de macht over het stuur verloor en tegen onze auto botste. Onze auto stond geparkeerd op de parkeerplaats. Gelukkig is het bij alleen blikschade gebleven want het had veel erger af kunnen lopen. Deze bestuurder is nu naar links geschoten, maar als hij naar rechts was gereden was hij zo het terras over gedenderd. Ik wil niet weten welke gevolgen dat had gehad."



Maar dit is dus best wel een heel groot probleem?

"Ja, dat vinden wij wel. Het is stoer doen, het is opvallen, het is showen. Maar dit gedrag gaat nog eens hele grote gevolgen hebben. Wij denken dat het ongeluk van vrijdagavond een grote waarschuwing is en dat er nu echt iets moet gebeuren. Er moet iets gebeuren aan de verkeersveiligheid waardoor er zachter gereden gaat worden."