01-08-2020, 112Groningen.nl

Politie treft gestolen scooter aan, bestuurder slaat op de vlucht

Assen (Drenthe) - De politie van Assen heeft zaterdagavond een scooter in beslag genomen in de Van Hogendorpstraat in Assen.

Alerte voorbijgangers zagen een jongeman lopen met een scooter, waarvan het slot was uitgeboord. Men vertrouwde het niet en schakelden de politie in.



Toen politieagenten de jongeman in het vizier kregen op de Van Hogendorpstraat, sloeg de jongen te voet op de vlucht. Hierbij liet hij de gestolen scooter achter. Na een zoektocht in de omgeving werd de jongeman helaas niet meer aangetroffen.



Uit onderzoek van de politie bleek dat de scooter vorige maand, op 14 juli, in Groningen was gestolen. Het kentekenplaatje was een week daarvoor al ontvreemd op het station van Assen. De gestolen scooter zal na het onderzoek weer worden teruggebracht aan de rechtmatige eigenaar.