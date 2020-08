02-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

CO-melding blijkt vals alarm in Oosterparkwijk

Groningen - De brandweer van de stad Groningen moest zondagochtend in actie komen voor een melding van een CO meting aan de Seringenhof in de Oosterparkwijk.

De melding van de dienstverlening kwam rond half acht bij de meldkamer binnen waarop met spoed een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd.



Brandweerlieden hebben in de desbetreffende woning metingen verricht, vertelt woordvoerder Johan Bosklopper van de Groninger brandweer. Uit deze metingen kwam niet veel naar voren.





Er werden geen gevaarlijke stoffen of gassen gemeten. De brandweer kon na 10 minuten weer inpakken en retour naar de kazerne.