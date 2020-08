02-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Anti-lockdown demonstratie in Stadspark rustig verlopen

Groningen - De vrijheidsdemonstratie zondagmiddag op de Drafbaan in het Stadspark heeft zondagmiddag ongeveer 250 mensen op de been gebracht.

De sfeer was rustig en gemoedelijk op de Drafbaan. Er waren mensen die toespraken hielden, er was muziek, en op het veld hadden zich ongeveer 250 mensen verzameld. Het getal is een schatting.



De actie op de Drafbaan is de derde protestbijeenkomst sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland. In mei werd er actie gevoerd op de Ossenmarkt, in juni eveneens in het Stadspark.