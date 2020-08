02-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Motorrijder ernstig gewond bij frontaal ongeval in Aduard (Video)

Aduard - Op de Albert Harkemaweg in Aduard is zondagmiddag een motorrijder ernstig gewond geraakt door een verkeersongeval.

De motorrijder kwam in een bocht frontaal in botsing met een tegemoetkomende automobilist. Door de klap is het slachtoffer over de auto gevlogen en hard in de berm terecht gekomen. De motorrijder werd door het ambulancepersoneel gestabiliseerd en met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.



Ook een inzittende van de personenauto raakte gewond en moest ook naar het ziekenhuis voor behandeling.





De verkeers ongevallen analyse (VOA) van de politie deed ter plekke uitgebreid onderzoek naar de exacte oorzaak van het ernstige verkeersongeval. De Albert Harkemaweg was door het ongeval tijdelijk afgesloten.