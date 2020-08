02-08-2020, 112Groningen.nl

Buizerd vliegt tegen helm van motorrijder in Lauwersoog

Lauwersoog - Een motorrijder en een buizerd zijn vanmorgen op de N361 - Marneweg in Lauwersoog met elkaar in aanraking gekomen.

De hulpdiensten kregen om even voor tien uur de melding van een ongeval letsel. Eenmaal ter plaatse werd duidelijk dat een buizerd tegen de helm van een motorrijder was aangevlogen.



De motorrijder werd door medewerkers van de ambulance gecontroleerd op zijn verwondingen. Door de klap heeft de buizerd het ongeval niet overleefd.



De motorrijder werd na een medische check vervoerd naar het ziekenhuis voor behandeling van zijn verwondingen. De politie zette het ongeval op papier.