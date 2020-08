02-08-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Brand in pizzeria in Oude Pekela lastig te bestrijden

Oude Pekela - In een pizzeria aan de Feiko Clockstraat in Oude Pekela is zondagavond door nog onbekende oorzaak brand ontstaan.

Twee tankautospuiten van de brandweer Oude Pekela en Nieuwe Pekela spoedden zich ter plaatse naar de brand die mogelijk in het plafond van een pizzeria zou woedden. Ook een Hoogwerker uit Winschoten en een hulpverleningsvoertuig met extra materiaal kwamen ter assistentie ter plekke.



In het pand was rook waarneembaar en brandweerlieden hebben op meerdere plekken onderzocht waar mogelijk een brandhaard zou kunnen zitten. Hierbij werden delen van het plafond en de vloer opengebroken. De brandhaard zit vermoedelijk tussen het plafond van de pizzaria en de vloer van de bovengelegen woning.





De brandweer ziet dat er daadwerkelijk brand is met een warmtebeeldcamera. Omdat de brand mogelijk tussen muren en verdiepingen zit, is de brand lastig te bestrijden.



De politie had uit voorzorg een deel van de straat afgesloten om ruimte te creëren voor de hulpdiensten. Stichting Salvage zal ter plekke komen om de betrokken partijen te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.