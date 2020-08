03-08-2020, 112Groningen.nl & Politie Ommelanden Noord

Meerdere bekeuringen en waarschuwingen tijdens controles op Lauwersmeer

Groningen - Afgelopen weekend werd er door de politie, afdeling toezicht op het water, gesurveilleerd op het Lauwersmeer.

Daarbij werd geverbaliseerd in verband met onder andere het niet hebben van een vaarbewijs, forse snelheidsovertredingen en het niet aan boord hebben van reddingsvest en/of brandblusser.



Verder werd gewaarschuwd voor het varen in verboden gebied, een niet gekeurde brandblusser, het niet kunnen tonen van een id-kaart en het ontbreken van een vaartuigregistratie.



Ook werd hulp geboden bij een omgeslagen vaartuig en aan een schipper die geen brandstof meer had.



De komende weken zal er ook weer toezicht op het water zijn in de omgeving van Appingedam, Delfzijl en op het Lauwersmeer.



Voor meer info over de regelgeving zie: www.varendoejesamen.nl