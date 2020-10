05-10-2020, 112Groningen.nl & Vr Groningen & Meldkamer Noord-Nederland

Luchtalarm test om 12:00 uur geslaagd

Groningen - Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur precies worden de luchtalarm sirenes getest. Zo ook vandaag. Exact om 12:00 uur gingen de sirenes af.

Als u dan de sirene hoort, weet u dat er niets aan de hand is. Het testen van de sirenes duurt gemiddeld 1 minuut. Elke maandag van de maand wordt de sirene getest om te kijken of deze nog goed werkt.



Gaat de sirene op een ander moment dan de eerste maandag van de maand? Ga dan naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale rampenzender. Dit houdt dan in dat er een grote ramp of iets ernstigs in de omgeving aan de hand is.



Door heel Nederland staan ongeveer 3800 sirenes. Voor het gebied Noord Nederland bedient de Meldkamer Noord Nederland de sirenes. De sirene bij u in de buurt gaat alleen als u ergens voor gewaarschuwd moet worden.



Heeft u een klacht over de sirene of heeft u de sirene niet gehoord? Dan kunt u dit melden bij de veiligheidsregio waarin u woont.

