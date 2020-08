03-08-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Fiets geschept door automobiliste in de stad

Groningen - Op de Pottebakkersrijge in de stad zijn maandagavond een fietser en een automobiliste met elkaar in botsing gekomen.

De melding van het incident kwam omstreeks twintig voor acht bij de meldkamer binnen waarop meteen diverse politie-eenheden en een ambulance ter plaatse werden gestuurd.



Door nog onbekende oorzaak kwamen de fietser en de automobiliste op de kruising Pottebakkersrijge met de Apoortenmolendrift met elkaar in botsing. De jongeman werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op zijn verwondingen.



Uiteindelijk hoefde de jongeman niet mee naar het ziekenhuis, hij raakte licht gewond. De politie noteerde de gegevens van de betrokken partijen. De fiets raakte fors beschadigd door het ongeval.