Busje raakt van de weg en belandt in droge sloot nabij Musselkanaal

Musselkanaal - Op de N366 - A.G. Wildervanckweg nabij Mussel heeft maandagmiddag een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden.

Door nog een onbekende oorzaak raakte een busje in de berm en belandde vervolgens in een droge sloot langs de weg. Op het busje zat een fietsendrager met daarop drie fietsen wat door de klap van het busje is gebroken.



De inzittenden van het busje werden ter plekke door het ambulancepersoneel nagekeken op eventuele verwondingen. Tot zover bekend hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.



De kinderen die betrokken raakten, kregen van de politie een goodbear tegen de schrik. Een bergingsbedrijf heeft het busje en de fietsendrager afgesleept.