04-08-2020, 112Groningen.nl & tekstbron DvhN

Intocht Sint op 21 november in stad Groningen hoogst onzeker

Groningen - Of de intocht van Sinterklaas dit jaar massaal kan worden onthaald in de stad Groningen, is hoogst onzeker. Organisator Harrie van Ham, voorzitter van de Vereniging van Volksvermaken, schat de kans op dit moment - hoog zomer nog - in op ‘fitfty-fifty