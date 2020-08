04-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Vergeten pan met rijst zorgt voor rookontwikkeling in benedenwoning

Groningen - De Groninger brandweer werd dinsdagmiddag omstreeks twee uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Van Sijsenstraat in de Oosterpoortbuurt in Groningen.

Met behulp van een stormram hebben brandweerlieden bij aankomst de voordeur van de woning geforceerd. In de keuken van een benedenwoning stond een pannetje op het vuur. Dit zorgde voor forse rookontwikkeling in de woning.



In het pand was niemand meer aanwezig tijdens van de brand. Vermoedelijk is het pannetje door de bewoner vergeten van het vuur te halen. Brandweerlieden hadden het brandje snel onder controle. De woning, die vol stond met rook, werd door de brandweer geventileerd. Uiteindelijk bleek het te gaan om een pan met rijst die door de bewoner vergeten was van hef vuur te halen.