04-08-2020, Annet Vieregge & Marije Timmer - 112Groningen.nl

Brommerrijdster licht gewond bij ongeval in Winschoten

Winschoten - Op de N367 - Oostelijke Rondweg in Winschoten is dinsdagmiddag een brommerrijdster onderuit gegaan.

Het verkeersongeval gebeurde omstreeks drie uur nabij de Rotonde met de Blijhamsterweg. Door nog onbekende oorzaak kwam een vrouw met haar brommer ten val. Een andere brommerrijder kwam zover bekend niet ten val.



Het gewonde slachtoffer werd door medewerkers van de ambulance gecontroleerd op haar verwondingen. De vrouw werd ter plekke aan haar verwondingen behandeld, waardoor de vrouw niet mee hoefde naar het ziekenhuis. De brommer liep lichte schade op.