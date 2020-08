04-08-2020, Ruben H. - 112Groningen.nl

Motorrijder gaat onderuit en raakt gewond in Bunne

Bunne - De hulpdiensten werden dinsdagmiddag rond tien over drie opgeroepen voor een aanrijding letsel op de Burchtweg in Bunne.

Een motorrijder was door nog onbekende oorzaak onderuit gegaan en hard ten val gekomen op het wegdek. Passerende automobilisten verleenden eerste hulp aan de gewonde motorrijder.



De motorrijder werd door het ambulancepersoneel gestabiliseerd en nagekeken in de ambulance. Het is onbekend of de motorrijder naar het ziekenhuis is gebracht. De motor raakte door het ongeval beschadigd. Politieagenten zette het ongeval op papier.