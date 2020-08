04-08-2020, Marc Zijlstra & Henk Timmer - 112Groningen.nl

Forse rookontwikkeling bij zolderbrand in Meedhuizen

Meedhuizen - In een woning aan de Geefsweersterweg in Meedhuizen heeft dinsdagmiddag enige tijd een forse brand gewoed op een zolder.

De melding kwam omstreeks 16.09 uur bij de meldkamer binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. Daarnaast is ook een groot watertransport opgeroepen om alle voertuigen van voldoende bluswater te voorzien.



Volgens de brandweer bevinden er zich geen personen meer in de woning. Brandweerlieden zijn momenteel druk bezig met het bestrijden van de brand. De brand zit in de dakconstructie en is daarom lastig te bereiken. Om de brand goed en veilig te kunnen bestrijden moet er een gat in het dak gemaakt worden.



Bij de brand komt veel rookontwikkeling vrij. Heeft u last van de rook? Sluit dan ramen en deuren en schakel mechanische ventilatie uit.

Update: De brand in Meedhuizen is onder controle, meldt de brandweer om tien over zes. Helaas heeft men niet kunnen voorkomen dat de bovenverdieping van de woning verloren is gegaan.

Bij de brand zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Voor de bewoners wordt vervangende woonruimte gezocht. De brandweer zal nog even ter plaatse blijven om na te blussen en een nacontrole te verrichten.