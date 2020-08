04-08-2020, 112Groningen.nl & Rijkswaterstaat verkeersinformatie

Meerdere auto's botsten op N7 nabij Helpman, enkele kilometers file

Groningen - Door een ongeval op de N7 ter hoogte van Helpman is dinsdagmiddag een flinke file ontstaan van enkele kilometers lang.

Het ongeval gebeurde om tien over vijf. Meerdere personenauto's botsten enkele honderden meters voor het Knooppunt Julianaplein op elkaar. In totaal raakten zeker vijf personenauto's betrokken bij het ongeval.



De inzittenden van de betrokken voertuigen werden door medisch personeel gecontroleerd. Het is onbekend of er daadwerkelijk gewonden vielen. Door het ongeval was één rijstrook afgesloten door Rijkswaterstaat.



Door de afsluiting van de Linkerrijstrook ontstond er op de N7 een file van maarliefst 4,5 kilometer lang. Automobilisten moesten volgens de ANWB rekening houden met ruim 30 minuten vertraging. Zeker drie auto's moesten na het ongeval worden afgesleept.

