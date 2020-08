04-08-2020, Annet Vieregge & Henk Timmer - 112Groningen.nl

Brand in machinekamer van politieboot P44 nabij Delfzijl

Delfzijl - Dinsdagmiddag heeft er korte tijd brand gewoed op een politieboot nabij de haven van Delfzijl.

De politieboot P44 was bezig met een surveillance ronde op het water toen er door onbekende oorzaak brand ontstond in de machinekamer van het schip. Politieagenten hebben een eerste blussing gedaan en zijn naar de haven van Delfzijl gevaren waar de brandweer klaar stond.



Het is onbekend hoe de brand is ontstaan. Bij de brand was zwarte rook te zien vanaf de haven. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Brandweerlieden hebben een nacontrole gedaan.