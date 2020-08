04-08-2020, 112Groningen.nl

Politie zoekt getuigen van diefstal in de omgeving van de Vaargeul

Groningen - De politie is na aanleiding van een diefstal in Lewenborg een onderzoek gestart naar de dader(s) van deze diefstal.

Doormiddel van een burgernet actie werden burgers gevraagd informatie door te geven aan de politie als zij iets gezien of gehoord hadden.

De diefstal is gepleegd tussen donderdag 30 juli 2020 23:00 uur en vrijdag 31 juli 2020 08:30 uur in de omgeving van de Vaargeul in Groningen.



Heeft u of één van uw huisgenoten:

- Een persoon of personen gezien die zich mogelijk vreemd gedroegen?

- Een onbekend voertuig (auto's, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?

- Informatie of gegevens van andere getuigen die iets hebben gezien of gehoord?

- Camerabeelden, foto's en/of andere informatie die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek?



Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met dit delict, neemt u dan direct contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad anoniem via het telefoonnummer 0800-7000. Vermeld dat ook het volgende zaaknummer: 2020208232.



Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven dan kan dat ook en dat begrijpt te politie.