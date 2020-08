05-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Verlaten auto aangetroffen in sloot tussen Groningen en Aduard

Dorkwerd - Een automobilist(e) is in de nacht van dinsdag op woensdag met zijn/haar voertuig te water geraakt langs de Evert Harm Woltersweg tussen Groningen en Aduard nabij Dorkwerd.

De brandweer, politie en ambulance werden woensdagmorgen omstreeks kwart voor zes gealarmeerd voor het eenzijde verkeersongeval. Het is onbekend hoe het ongeval precies is gebeurd. Vermoedelijk is de automobilist(e) de macht over het stuur kwijt geraakt, vervolgens tegen een hekwerk van een weiland gereden en daarna in de sloot belandt.



Duikers van de brandweer hebben in de sloot kort gezocht de de automobilist(e). Deze werd niet meer aangetroffen waarop de brandweer en ambulance terug konden keren naar de post. De politie doet onderzoek hoe het ongeval precies is gebeurd en wie de automobilist(e) van het voertuig was.



Bergingsbedrijf Poort heeft de fors beschadigde auto uit de sloot getrokken en afgesleept.