05-08-2020, 112Groningen.nl

Drie tieners (16,16 & 19) met wapen op zak aangehouden door politie

Groningen - De politie heeft dinsdagavond drie jongemannen aangehouden in de wijk Helpman-Oost.

De politie kreeg een melding dat er meerdere personen met mogelijk een (nep) vuurwapen op straat liepen.



"Wij kregen inderdaad een melding binnen dat er een aantal personen mogelijk een (nep) vuurwapen of luchtdruk wapen bij zich hadden", zegt woordvoerder Anne Kok van de Politie Noord-Nederland.



Op zo'n moment gaan bij de politie alle alarmbellen rinkelen en gaat men daar met veel eenheden ter plaatse om de personen zo snel maar veilig mogelijk aan te kunnen houden.



De politieagenten troffen de jongens aan op de kruising Haydenlaan met de Helper Brink. De jongens werden vervolgens door middel van een speciale procedure aangehouden. De jongens, twee van 16 jaar en één van 19 jaar, komen alle drie uit de stad Groningen.



Een getuige meldt aan 112Groningen dat hij zag dat de drie mannen op hun knieen met hun handen achter hun hoofd op de grond zaten.



De drie jongemannen werden door agenten overgebracht naar het politiebureau aan de Rademarkt. Hier werden zij ingesloten en werden gehoord door de recherche in de zaak. Het wapen wat de mannen bij zich droegen is door de politie in beslag genomen voor nader onderzoek.