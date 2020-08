05-08-2020, 112Groningen.nl

Persoon aangehouden na mishandeling in Groningen

Groningen - Op de Noorderstationsstraat in de Stad is dinsdagavond een persoon aangehouden vanwege een mishandeling.

Politieagenten kregen de melding van de mishandeling waarop men met meerdere voertuigen ter plekke kwam. Eenmaal bij het pand heeft men met meerdere personen gesproken.



"Een persoon hebben wij aangehouden vanwege een mishandeling", vertelt Ramona Venema, woordvoerster van de Politie Noord-Nederland.



De verdachte die door de politie is aangehouden is meegenomen naar het politiebureau waar de verdachte gehoord zal gaan worden door de recherche in het kader van het onderzoek.



Voor zover bekend raakte het slachtoffer niet ernstig gewond. De politie is nog bezig met het onderzoek.