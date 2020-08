05-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Stroomstoring treft ruim honderd huishouders in Eelde (Update)

Eelde - Ongeveer honderd huishoudens aan de Wieldraaiersteeg in Eelde zitten al sinds 06:00 uur vanmorgen zonder stroom.

Vanwege een stroomstoring zitten zo'n honderd huishoudens zonder stroom. Monteurs van Netbeheerder Enexis zijn momenteel ter plekke en zullen de storing gaan verhelpen.



Volgens Enexis duurt de stroomstoring tot zeker 13:00 uur vanmiddag. Tot die tijd zit men nog zonder stroom. Wat de oorzaak van de stroomstoring is, is nog niet bekend en zal worden onderzocht.





Update: Inmiddels is de stroomstoring verholpen.