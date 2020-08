05-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Keukenbrand Oosterpark snel onder controle

Groningen - Brandweerlieden hebben woensdagmorgen een keukenbrand geblust aan de Zonnebloemstraat in de Oosterparkwijk.

De brandweer werd omstreeks half twaalf opgeroepen en kwam met een tankautospuit en een hoogwerker met spoed ter plekke. In de keuken van de woning was door nog onbekende oorzaak brand ontstaan.



Brandweerlieden hadden de brand snel onder controle en hebben de woning geventileerd. Zowel de benedenverdieping als de bovenverdieping stonden door de brand vol met rook. Wat er precies heeft gebrand is onbekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond