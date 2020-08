05-08-2020, Marc Dol - 112Gr.

Brandweer redt eekhoorn uit kelder

Stadskanaal - “Een eekhoorn in problemen”. Dat was de melding die de brandweer in Stadskanaal woensdag rond het middaguur ontving.

De brandweer is onderweg gegaan naar de Belgiëlaan. Daar troffen zij een eekhoorntje aan dat vast zat in een kelder van een flatgebouw. Na enig breekwerk kon het diertje worden bevrijd. Veel tijd om zijn redders te bedanken had het eekhoorntje niet. Vrijwel direct na zijn redding ging hij er als een speer vandoor, zijn vrijheid weer tegemoet.