Tuinset uit voortuin gestolen, politie zoekt getuigen

Sappemeer - In de nacht van zaterdag 1 augustus op zondag 2 augustus is er een tuinset uit een voortuin gestolen aan de Violenstraat in Sappemeer.

De politie vermoedt dat de diefstal op zondag 1 augustus omstreeks 06:00 uur heeft plaatsgevonden. In het kader van het onderzoek is de politie opzoek naar getuigen of mensen die beschikken over mogelijke informatie met betrekking tot de diefstal.



Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.