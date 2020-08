05-08-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk Aweg

Groningen - Bij een verkeersongeluk woensdagochtend op de Aweg is een scooterrijder gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur ter hoogte van de kruising met de Herman Coleniusstraat. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. Een fietser en een scooterrijder zijn met elkaar in botsing gekomen waarbij de scooterrijder ten val kwam.



Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Zowel agenten als verpleegkundigen van de ambulance hebben eerste hulp verleend. Na stabilisatie is het slachtoffer met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.