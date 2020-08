05-08-2020, Henk Timmer & Marije Timmer - 112Groningen.nl

Twee auto's botsen in Oude Pekela

Oude Pekela - Twee personenauto's zijn woensdagmiddag op de Vijverlaan in Oude Pekela door nog onbekende oorzaak op elkaar gebotst.

De hulpdiensten werden om twintig voor vier gealarmeerd voor het ongeval waarbij mogelijk letsel zou zijn. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. Vermoedelijk is het ongeval ontstaan doordat één van de voertuig achteruit van een oprit afreed en daarbij een tegemoetkomende auto over het hoofd heeft gezien.



De inzittenden van de voertuigen werden door het ambulancepersoneel nagekeken op hun verwondingen. Het is nog onbekend of iemand mee moet naar het ziekenhuis. Beide voertuigen raakten fors beschadigd door het ongeval.