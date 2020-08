05-08-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Fietser gewond bij ongeval op Zaagmuldersweg

Groningen - Bij een verkeersongeval op de Zaagmuldersweg in de Oosterparkwijk in Groningen is woensdagmiddag een persoon licht gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde op de kruising Zaagmuldersweg met de Irislaan. Vermoedelijk kwamen een fietser en een automobilist met elkaar in botsing. De fietser raakte bij het ongeval licht gewond en werd door medisch personeel nagekeken.



Zowel de auto als de fiets raakten beschadigd door het ongeval. In verband met de hulpverlening was een klein deel van de Zaagmuldersweg kort afgesloten, maar werd al snel weer vrijgesteld.