05-08-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Automobilist botst tegen boom en raakt gewond

Borgercompagnie - Op de Borgercompagniesterweg in Borgercompagnie is woensdagmiddag een automobilist met zijn voertuig tegen een paal gebotst.

De hulpdiensten werden om kwart over vijf gealarmeerd voor het eenzijdige verkeersongeval. De automobilist is vermoedelijk vanaf de Nieuweweg rechtdoor geschoten en tegen de paal tot stilstand gekomen. Het scheelde niet veel of de automobilist had tegen een boom omhooggevallen gereden.



Ambulancemedewerks hebben de automobilist in de ambulance onderzocht op zijn verwondingen. Even later is de man met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. De politie deed kort onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgesleept.