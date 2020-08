05-08-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Mogelijke brand bij Platinaflat blijkt barbecue te zijn

Groningen - De Groninger brandweer moest woensdagavond in actie komen voor een mogelijke brand in het Platina Zorgcentrum aan de Platinalaan in de Groningse wijk Vinkhuizen.

De melding van de brand kwam rond 20.15 uur binnen. Omdat het om een zorgcentrum gaat werden direct twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse gestuurd. “Aanvankelijk was de melding dat er brand woedde in het pand”, vertelt Johan Bosklopper van de Groninger brandweer.





“Na aankomst zijn we direct een onderzoek gestart. Daaruit bleek dat er naast het gebouw, of in de buurt van het gebouw, gebarbecued werd. De rook hiervan was het gebouw binnengedrongen waarop de brandmeldinstallatie geactiveerd werd. Uiteindelijk bleek er dus niets aan de hand te zijn.”